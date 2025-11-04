На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: британские инструкторы готовили ВСУ задолго до начала СВО

РИА Новости: британские инструкторы готовили ВСУ к крупной войне еще в 2018 году
Maksym Kishka/Reuters

Подготовка украинских войск к масштабным боевым действиям велась задолго до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый».

«В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили», — уточнил он.

«Белый» отметил, что иностранные инструкторы детально изучали тактику ВС России и народного ополчения для адаптации к ней своих методов ведения боя.

4 ноября боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным «Фартовый» рассказал, что иностранные инструкторы, обучающие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обладают низкой квалификацией. В прошлом мужчина служил в украинских войсках, но затем перешел на сторону РФ. По его словам, на Украину приезжали инструкторы из Канады и США. Боец заявил, что когда был в Советской армии на срочной службе, знал больше, чем они.

Ранее в ФСБ сообщили об обучении украинских диверсантов инструкторами из Великобритании.

