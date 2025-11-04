На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-военный ВСУ заявил о низкой квалификации иностранных инструкторов

РИА Новости: иностранные инструкторы ВСУ обладают низкой квалификацией
Alastair Grant/AP

Иностранные инструкторы, обучающие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обладают низкой квалификацией. Об этом заявил боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным «Фартовый», пишет РИА Новости.

В прошлом мужчина служил в украинских войсках, но затем перешел на сторону РФ. Он рассказал, что на Украину приезжали инструкторы из Канады и США.

«Я, когда был в [Советской] армии на срочной службе, знал больше, чем они», — подчеркнул «Фартовый».

По его словам, бывало, что во время тренировок иностранные инструкторы допускали опасные ошибки. Один из таких случаев произошел, когда военнослужащий из Канады показывал солдатам ВСУ, как преодолевать окопы.

«Я задаю вопрос, а он неправильно показывает: кладет ствол себе на руку, возле шеи. Если стрелять, гильзы будут лететь ему в голову. Я говорю переводчице: «А что это? Как это понимать?». Видно, что молодой пацан канадец», — отметил мужчина.

Как он сказал, многие мобилизованные украинские военные не имеют даже базового опыта и не соблюдают дисциплину. При этом занятия с иностранными инструкторами не всегда способствуют решению этой проблемы.

Ранее бывший военный ВСУ рассказал о числе контрактников в украинских войсках.

