В ФСБ сообщили об обучении украинских диверсантов инструкторами из Великобритании

Осужденные украинские диверсанты проходили подготовку в полевых лагерях под руководством инструкторов из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получены данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по совокупности совершенных преступлений фигуранты приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от 26 до 28 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме с выплатой штрафов в размере от 1,7 до 2 млн рублей.

В июне британская газета The Times сообщала, что ВСУ особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми. По данным издания, украинское командование считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

Ранее силовики рассказали о батальоне ВСУ, в который набирают больных инфекциями.