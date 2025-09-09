На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили об обучении украинских диверсантов инструкторами из Великобритании

ФСБ: осужденные украинские диверсанты обучались британскими инструкторами
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Осужденные украинские диверсанты проходили подготовку в полевых лагерях под руководством инструкторов из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получены данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по совокупности совершенных преступлений фигуранты приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от 26 до 28 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме с выплатой штрафов в размере от 1,7 до 2 млн рублей.

В июне британская газета The Times сообщала, что ВСУ особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за расправу над людьми. По данным издания, украинское командование считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

Ранее силовики рассказали о батальоне ВСУ, в который набирают больных инфекциями.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами