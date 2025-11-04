На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили иностранных наемников в ДНР

ВС РФ сорвали попытки иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что украинская армия на этом участке фронта потеряла более 30-ти боевиков.

До этого сообщалось, что в составе украинской армии против Вооруженных сил РФ воюют сотни наемников, приехавших из Колумбии. По данным СМИ, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них.

8 сентября в российских силовых структурах сообщили, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее стало известно, за какую сумму в месяц колумбийские наемники готовы воевать против РФ.

СВО: последние новости
