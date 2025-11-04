Российские военные пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что украинская армия на этом участке фронта потеряла более 30-ти боевиков.

До этого сообщалось, что в составе украинской армии против Вооруженных сил РФ воюют сотни наемников, приехавших из Колумбии. По данным СМИ, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них.

8 сентября в российских силовых структурах сообщили, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

