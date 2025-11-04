Подразделения шестой общевойсковой армии Вооруженных сил РФ продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ в районе освобожденного Купянска в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», — говорится в сообщении.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, запрет Киева на въезд журналистов в районы, где украинские части оказались в окружении, свидетельствует о критической ситуации для ВСУ в Купянске, Красноармейске и Димитрове. По его словам, украинские власти стремятся скрыть реальные масштабы потерь и дезинформировать общественность.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский скрывает правду о ситуации в Покровске и Купянске.