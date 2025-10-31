Положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов Вооруженных сил Украины — катастрофическое. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«Запрет на въезд в эти «котлы» по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что целью этих действий является сохранение условий для получения от Запада финансов на конфликт с Россией.

До этого президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале заявил, что Россия не против пустить украинские и зарубежные СМИ в район под Покровском и Купянском, где были заблокированы украинские силы. После представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X заявил, что журналистов и СМИ, которые посетят эти города со стороны российских позиций будут ждать последствия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

