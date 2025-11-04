В Днепропетровской области российские войска ударили комплексами «Искандер» по парадному построению украинских военнослужащих (ВСУ). В результате прилета, предварительно, никто не выжил, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

На опубликованных кадрах видны остовы разрушенных зданий, поваленные стены, сгоревшие автомобили и другие последствия удара по плацдарму.

По предварительным данным, награды получали лучшие пилоты ВСУ и элитные пехотинцы. Как пишет украинский журналист Дмитрий Святенко, проводить церемонию награждения под открытым небом приказало украинское командование.

Силовики ранее сообщили о ликвидации офицера украинского спецназа «Дозор» при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области. Данное подразделение украинской армии считалось одним из самых элитных в стране. Военнослужащих готовили за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США. При этом, как отметили в силовых структурах, со временем подготовленный костяк бойцов «стерся в «мясных штурмах» и пиар-акциях украинских полководцев».

Ранее в Раде заявили, что Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске и Купянске.