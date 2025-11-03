ТАСС: офицер спецназа «Дозор» уничтожен при отступлении ВСУ из района Тихого

Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк ликвидирован при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», — уточнил источник.

В силовых структурах уточнили, что ранее данное подразделение считалось одним из самых элитных на Украине. Военных готовили за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США. При этом со временем подготовленный костяк бойцов «стерся в «мясных штурмах» и пиар-акциях украинских полководцев».

Утром 3 ноября в Минобороны РФ сообщили, что военные ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. По данным ведомства, в операции по уничтожению окруженных формирований украинской армии участвуют бойцы подразделений группировки войск «Запад».

Ранее экс-замминистра Украины заявил о критической для ВСУ ситуации в Покровске.