При атаке БПЛА повреждены квартиры многоэтажки в Воронежской области

В Воронежской области при атаке дронов повреждена многоэтажка и гаражи с авто

При налете дронов на юг Воронежской области была повреждена многоэтажка и гаражи с автомобилями. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что в четырех квартирах дома выбило некоторые стекла. Машины в гаражах тоже повреждены. Среди людей пострадавших нет.

По словам чиновника, силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили над двумя городами и районами области как минимум семь беспилотников. Сейчас режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона, а в Бутурлиновском, Россошанском и Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже есть непосредственная угроза удара беспилотников.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает об опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

