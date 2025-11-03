Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом представитель Росавиации не назвал конкретную причину введения ограничений.

До этого стало известно, что в немецком Бремене беспилотник примерно на час прервал работу аэропорта. Его заметили накануне около 19:30 (21:30 мск). Из-за появления дрона движение самолетов в воздушной гавани временно прекратили. Оператора БПЛА пока не установили.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку.