СМИ сообщили о ликвидации командира «Хезболлы» в Ливане

Al Hadath: Израиль устранил командира «Хезболлы» с помощью дрона на юге Ливана
Global Look Press

Один из командиров шиитского движения «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому израильский дрон нанес удар.

29 сентября израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал бульдозер в населенном пункте Сохмор на юге Ливана. По данным ливанского национального агентства NNA, в результате атаки один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

ЦАХАЛ наносит удары по ливанской территории, несмотря на достигнутое год назад перемирие с Ливаном при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен был отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.

