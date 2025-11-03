На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-боец ВСУ рассказал о числе контрактников в украинской армии

Бывший боец ВСУ Кривонос: в украинской армии остались единицы контрактников
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый» сообщил РИА Новости, что на начальном этапе специальной военной операции (СВО) в его бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) служили в основном контрактники, но со временем их полностью заменили мобилизованные.

Боец рассказал, что сначала, в 2022 году, он служил в бригаде, где в основном были контрактники, то есть бригада была наиболее подготовленной и являлась десантно-штурмовой. По его словам, с началом боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался, и его заменяли мобилизованными.

«Люди были первоначально мотивированы — патриотизм и так далее. Но уже со временем, с проведением боевых действий, некоторые начали задумываться, зачем это вообще всем надо», — рассказал «Белый».

По его словам, доля мобилизованных в его подразделении достигала 80%, а оставшихся контрактников направляли в качестве инструкторов для обучения новых бойцов. Он рассказал, что из регулярных войск почти никого не осталось — тех, кто выжил, использовали для подготовки мобилизованных в учебных центрах в лесных районах.

Батальон имени Кривоноса был создан в октябре 2023 года. Он состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые организовали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями. Батальон, в частности, задействовали в боях за Авдеевку, Селидово, Очеретино и другие населенные пункты. На данный момент добровольцы выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.

27 октября стало известно, что бойцы батальона имени Кривоноса получили награды в честь двухлетия подразделения. Военнослужащим вручили медали и другие знаки отличия.

Ранее Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен военнослужащих ВСУ.

