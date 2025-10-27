На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сражающихся на стороне России экс-бойцов ВСУ наградили

В России наградили экс-бойцов ВСУ из добровольческого батальона имени Кривоноса
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили награды в честь двухлетия подразделения. Об этом сообщили журналистам в батальоне, пишет ТАСС.

«Состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся бойцов», — говорится в сообщении.

Военнослужащим вручили медали и другие знаки отличия. Во время церемонии награждения был отмечен неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение Украины от неонацизма, их высокая боевая выучка и слаженность.

Батальон имени Кривоноса был создан в октябре 2023 года. Он состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые организовали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями. Батальон, в частности, задействовали в боях за Авдеевку, Селидово, Очеретино и другие населенные пункты. На данный момент добровольцы выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.

До этого сообщалось, что перешедшие на сторону Вооруженных сил (ВС) РФ бойцы батальона имени Максима Кривоноса захватили шестерых украинских военнослужащих в плен. Отмечается, что один из солдат начал сопротивляться и был ранен, после чего остальные пятеро сдались.

Ранее перешедший на сторону России поляк обратился к соотечественникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами