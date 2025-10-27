Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который состоит из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили награды в честь двухлетия подразделения. Об этом сообщили журналистам в батальоне, пишет ТАСС.

«Состоялось торжественное мероприятие с награждением отличившихся бойцов», — говорится в сообщении.

Военнослужащим вручили медали и другие знаки отличия. Во время церемонии награждения был отмечен неоценимый вклад украинских добровольцев в освобождение Украины от неонацизма, их высокая боевая выучка и слаженность.

Батальон имени Кривоноса был создан в октябре 2023 года. Он состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые организовали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями. Батальон, в частности, задействовали в боях за Авдеевку, Селидово, Очеретино и другие населенные пункты. На данный момент добровольцы выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.

До этого сообщалось, что перешедшие на сторону Вооруженных сил (ВС) РФ бойцы батальона имени Максима Кривоноса захватили шестерых украинских военнослужащих в плен. Отмечается, что один из солдат начал сопротивляться и был ранен, после чего остальные пятеро сдались.

Ранее перешедший на сторону России поляк обратился к соотечественникам.