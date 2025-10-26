На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин дал поручение о пленных ВСУ

Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен военнослужащих ВСУ
true
true
true

Президент России Владимир Путин дал поручение принять все меры для обеспечения сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в ходе совещания с командующими группировками российских войск, задействованными в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

«В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, те, которые, конечно, пожелают это сделать», — сказал глава государства на заседании.

Также он поручил российским военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения.

Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Российский лидер побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Во время заседания он, в частности, отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
