Бойцы ВСУ в Купянске голодали несколько дней прежде чем сдаться в плен

В Минобороны РФ рассказали, как бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Купянска

Бойцы ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск ««Запад», участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск», — говорится в сообщении.

В беседе с Минобороны плененный в Купянске боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько рассказал, что его принудительно мобилизовали на Украине и уже через неделю он оказался в Харьковской области на удержании позиции, хотя даже не умеет стрелять.

По словам солдата, он и его группа несколько дней фактически голодали в Купянске. Когда еда совсем закончилась, украинцы сдались в плен, воспользовавшись инструкцией с листовки, сброшенной российским БПЛА.

29 октября Минобороны России сообщало, что бойцы армии РФ в листовках, сброшенных украинским военным, призывают не делать из Купянска второй Бахмут.

В листовке также говорится, что военнослужащие еще могут поднять руки и спастись. ВС России гарантировало хорошие условия тем, кто сдался добровольно, а также медицинскую помощь и возможность связаться с родными.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру.