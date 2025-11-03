На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВСУ в Купянске голодали несколько дней прежде чем сдаться в плен

В Минобороны РФ рассказали, как бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Купянска
true
true
true

Бойцы ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск ««Запад», участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск», — говорится в сообщении.

В беседе с Минобороны плененный в Купянске боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько рассказал, что его принудительно мобилизовали на Украине и уже через неделю он оказался в Харьковской области на удержании позиции, хотя даже не умеет стрелять.

По словам солдата, он и его группа несколько дней фактически голодали в Купянске. Когда еда совсем закончилась, украинцы сдались в плен, воспользовавшись инструкцией с листовки, сброшенной российским БПЛА.

29 октября Минобороны России сообщало, что бойцы армии РФ в листовках, сброшенных украинским военным, призывают не делать из Купянска второй Бахмут.

В листовке также говорится, что военнослужащие еще могут поднять руки и спастись. ВС России гарантировало хорошие условия тем, кто сдался добровольно, а также медицинскую помощь и возможность связаться с родными.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами