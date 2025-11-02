На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России усомнились, что новые системы Patriot помогут украинской ПВО

Военкор Коц: две системы Patriot не принесут много пользы ПВО Украины
Global Look Press

Поставка дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вряд ли сможет серьезно укрепить украинскую противовоздушную оборону (ПВО), написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя новость о получении Киевом двух ЗРК от ФРГ.

«Две батареи «Патриотов» в условиях, когда большинство наших ударов наносится дальнобойными дронами, не сильно-то будут полезны», — высказался журналист.

По его словам, системы не смогут ни сбивать российские самолеты, поскольку те действуют за пределами зоны поражения Patriot, ни оказать эффективного противодействия баллистическим ракетам ВС РФ. Коц допустил, что батареи создадут определенные помехи для деятельности российской армии, однако это скорее даст мотивацию солдатам как можно скорее их ликвидировать.

Он также отметил, что при уничтожении двух систем Запад лишится сразу двух миллиардов долларов.

О том, что Киев получил дополнительные системы ПВО Patriot, 2 ноября сообщил президент республики Владимир Зеленский. Он заявил, что усиление противовоздушной обороны республики якобы приблизит конец боевых действий в зоне конфликта, потому что РФ «делает ставку» на удары с воздуха.

Ранее на Западе раскрыли, за счет чего ВС РФ обходят украинские системы ПВО.

СВО: последние новости
