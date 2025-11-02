Зеленский: Украина усилила ПВО при помощи Patriot

Украина получила системы ПВО (противовоздушной обороны) Patriot, сообщил в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Он отметил, что создание надежной системы ПВО отвечает не только интересам Киева, но и его партнеров. Политик отдельно лично поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за содействие поставкам.

«Мы укрепили компонент «Пэтриотов» в нашей украинской противовоздушной обороне... Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — написал лидер Украины.

Он уверен, что усиление ПВО республики приближает конец боевых действий в зоне конфликта, потому что РФ якобы делает ставку на удары с воздуха.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале октября Financial Times писала, что на Украине уничтожены ключевые военные объекты и упал уровень перехвата российских баллистических ракет. Британская газета выяснила, что модернизированные системы противника обходят ЗРК (зенитных ракетных комплексов) Patriot «в последние секунды».

Ранее Пентагон одобрил поставку Tomahawk Украине.