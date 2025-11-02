На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли, за счет чего ВС РФ обходят украинские системы ПВО

NI: модернизация «Искандеров» позволила ВС РФ обходить системы ПВО Patriot
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Модернизация ракетных комплексов «Искандер» позволила ВС РФ успешно обходить противовоздушную оборону Украины, включая американские системы Patriot. Об этом сообщает издание The National Interest.

Как пишут авторы, российские исследования и инновации дали куда лучшие результаты, чем аналогичные попытки Украины. Так, Россия использовала изменение траектории полетов ракет «Искандер» при запуске по целям на территории республики, говорится в тексте.

В материале отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической траектории.

«Внезапные пикирования, которые «Искандеры-М» теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей «Patriot» и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу», — пишет The National Interest.

До этого портал Military Watch Magazine писал, что дроны-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности.

Ранее экс-главком ВСУ сообщил о больших потерях из-за ударов российских БПЛА.

