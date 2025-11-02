На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области женщина погибла при детонации дрона

Гладков: в Белгородской области один человек погиб и трое пострадали из-за дрона
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Один человек погиб и трое пострадали в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в хуторе Кургашки Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил: после инцидента всех четверых доставили попутным транспортом в больницу. При этом одна из женщин находилась в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким», — написал Гладков.

По словам губернатора, еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. При этом одна из пострадавших в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в мединском учреждении, а остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение.

27 октября глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар Погарского района, в результате чего водитель скончался на месте, пять пассажиров были ранены. Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами