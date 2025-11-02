В Белгородской области женщина погибла при детонации дрона

Гладков: в Белгородской области один человек погиб и трое пострадали из-за дрона

Один человек погиб и трое пострадали в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в хуторе Кургашки Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил: после инцидента всех четверых доставили попутным транспортом в больницу. При этом одна из женщин находилась в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким», — написал Гладков.

По словам губернатора, еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. При этом одна из пострадавших в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в мединском учреждении, а остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение.

27 октября глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар Погарского района, в результате чего водитель скончался на месте, пять пассажиров были ранены. Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ.