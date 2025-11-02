На юге Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Измаильском районе Одесской области произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 1:07 в регионе действует воздушная тревога.

В ночь на 2 ноября взрывы также прогремели в Херсоне, а накануне вечером в городе Сумы на северо-востоке Украины пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением возникли и в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

