На северо-востоке Украины разворачивают «пункты несокрушимости» после удара по энергетике

В Сумах пропало электричество после удара по энергетике

В Сумах на северо-востоке Украины пропал свет после удара по энергетике. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что электроснабжение также частично пропало в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы продолжают работу. Критическую инфраструктуру переводят на резервное питание.

«Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости (работают при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации; в них есть свет, тепло, мобильная связь и интернет). Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей», — добавил чиновник.

Днем «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики писала о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.