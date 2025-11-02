На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются.

29 октября в Херсоне также произошли взрывы.

В этот же день в Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области была повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды. По данным компании «Укржелдорога», после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе.

25 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины. По его словам, на территории региона произошли около 20 взрывов.

Ранее в Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины.

