Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ с целью выхода из окружения в Купянске

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР) и не дали бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти из окружения в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что солдаты нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Петропавловка Харьковской области, а также Маслякова. Новоселовка, Ставки и Яровая в ДНР.

«Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В сводке сообщили, что ВС России пресекли две попытки деблокирования окруженных украинских подразделений 151-й механизированной бригады и 15-й бригады национальной гвардии у Петровки и Великой Шаповки в Харьковской области. В ходе операции было ликвидировано до 20 бойцов.

Помимо этого, за прошедшие сутки у Купянска бойцы уничтожили до 50 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, а также бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.

Общие потери в зоне действий «Запада» составили порядка 220 военных, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что в котле под Красноармейском могут находиться не только генералы ВСУ, но и офицеры НАТО.

Ранее в МО РФ заявили, что Украина признала катастрофу ВСУ в котлах.