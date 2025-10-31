В Польше утверждают, что снова перехватили российский самолет-разведчик

Оперативное командование вооруженных сил Польши в социальной сети Х заявило, что два истребителя ВВС страны перехватили российский Ил-20 в небе над Балтийским морем.
«Третья миссия на этой неделе по перехвату российских самолетов над Балтийским морем. Сегодня, 31 октября, до 9:00 утра (10.00 МСК) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем», – сказано в сообщении оперативного командования ВС.
Как утверждается, российский самолет якобы действовал без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Официальный источник польских ВС уточнил, что нарушения воздушного пространства республики не было.
Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польский истребитель МиГ-29 перехватил российский самолет-разведчик, который пролетал над над Балтийским морем. Другие подробности произошедшего министр не стал раскрывать.
28 октября истребители Военно-воздушных сил Польши уже поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Согласно информации польской стороны, данный самолет осуществлял миссию в международном воздушном пространстве также без предоставленного плана полета и с выключенным транспондером.
Ранее норвежские истребители, базируемые в Польше, впервые поднялись по тревоге.