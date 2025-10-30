В Польше заявили о перехвате истребителя России

Польский истребитель МиГ-29 перехватил российский самолет. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, перехваченным воздушным судном оказался самолет-разведчик. Он пролетал над над Балтийским морем, уточнил министр. Другие подробности произошедшего Косиняк-Камыш не стал раскрывать.

28 октября истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши поднимались в небо для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. По информации польской стороны, судно выполняло миссию в международном воздушном пространстве «без представленного плана полета и с выключенным транспондером».

29 октября депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что заявление Польши о перехвате российского самолета над Балтикой демонстрирует русофобский курс Варшавы. Парламентарий назвал ложными обвинения Варшавы в адрес Москвы, напомнив, что страны НАТО уже давно обсуждают вопрос о сбитии российских военных самолетов.

Ранее Польша закрыла два аэропорта на фоне операции против «активности России на Украине».