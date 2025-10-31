Норвежские истребители, базируемые в Польше, впервые подняли по тревоге

Норвежские истребители в Польше впервые подняты по тревоге из-за атак на Украину

Базирующиеся в Польше норвежские истребители F-35 впервые подняты по боевой тревоге на фоне российских атак на Украину. Об этом сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый ВС Норвегии, передает РИА Новости.

Истребители находятся с начала октября в польском городе Познань для защиты Польши от БПЛА и ракетных ударов.

«В ночь на четверг два самолета F-35 впервые встали на крыло в рамках этой задачи после крупной ракетной атаки России по западной Украине», — говорится в материале.

Во время боевого вылета, отмечает издание, истребители не использовали вооружение.

30 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польский истребитель МиГ-29 перехватил российский самолет-разведчик во время пролета над Балтийским морем.

28 октября истребители польских ВВС поднимались в небо для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20.

Ранее сообщалось, что Европа предупредила РФ о готовности сбивать российские самолеты.