За неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины

МО: за неделю ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВПК и аэродромам Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

В период с 25 по 31 октября ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились при помощи высокоточного оружия, а также беспилотников.

В результате атак были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу. Под удар также попали аэродромы и грузовые вагоны, перевозившие вооружение для украинской армии.

Часть ударов была нанесена по позициям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.

Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов Вооруженных сил Украины — катастрофическое.

29 октября президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее в силовых структурах РФ рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении.

