Украинские военнослужащие сосредотачивают большое количество артиллерии, в том числе западной, в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ.

В настоящее время на Харьковском направлении действует группировка российских войск «Запад». Только за минувшие сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 230 военных, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии, добавил собеседник агентства.

29 октября президент РФ Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее МИД РФ обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу.