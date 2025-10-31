В Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры

В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Других подробностей не приводится.

Уточняется, что в ночь на 30 октября воздушная тревога в регионе длилась более часа.

30 октября Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

В частности, дроны атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию в Винницкой области. В Львове после взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением, в Киеве также произошло частичное отключение света. Ударам подвергся и ряд других городов и объектов.

Позднее военный эксперт назвал цели массированного удара ВС РФ по Украине.

