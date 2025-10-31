В России рассказали о возможных бомбардировках Киева из Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России смогут атаковать Киев из Черниговской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Черниговской области отсутствует фортификационная линия обороны. Военкор добавил, что регион граничит с Киевской областью.

Он добавил, что двигаться ближе к украинской границе нужно, чтобы наносить удары не дорогостоящими ракетами, а фугасными авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции. То есть дешевыми управляемыми авиабомбами, добавил Сладков.

До этого глава администрации Оболонского района украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в Киеве займет около 10 лет. Чиновник обратил внимание, что в Киеве до сих пор не устранили все последствия прилетов 2022 года. При этом объекты энергетики и сейчас продолжают подвергаться ударам.

Ранее жителям Киева рекомендовали провести зиму вне города.