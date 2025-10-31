На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о возможных бомбардировках Киева из Черниговской области

Сладков: ВС России смогут атаковать Киев из Черниговской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России смогут атаковать Киев из Черниговской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Черниговской области отсутствует фортификационная линия обороны. Военкор добавил, что регион граничит с Киевской областью.

Он добавил, что двигаться ближе к украинской границе нужно, чтобы наносить удары не дорогостоящими ракетами, а фугасными авиационными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции. То есть дешевыми управляемыми авиабомбами, добавил Сладков.

До этого глава администрации Оболонского района украинской столицы Кирилл Фесик заявил, что восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в Киеве займет около 10 лет. Чиновник обратил внимание, что в Киеве до сих пор не устранили все последствия прилетов 2022 года. При этом объекты энергетики и сейчас продолжают подвергаться ударам.

Ранее жителям Киева рекомендовали провести зиму вне города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами