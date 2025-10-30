На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы сроки восстановления поврежденных объектов энергетики в Киеве

«Страна.ua»: восстановление объектов энергетики в Киеве займет около 10 лет
Константин Либеров/AP

Восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в Киеве займет около 10 лет. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на главу администрации Оболонского района украинской столицы Кирилла Фесика.

Чиновник обратил внимание, что в Киеве до сих пор не устранили все последствия прилетов 2022 года. При этом объекты энергетики и сейчас продолжают подвергаться ударам.

В ночь на 30 октября в некоторых районах Киева произошло отключение света и отопления. По данным агентства УНИАН, причиной послужили сильные перепады напряжения в сети. В материале подчеркивалось, что компания «Укрэнерго» предупреждала об ограничениях энергопотребления в некоторых областях страны. Однако их действие должно было прекратиться 29 октября после 22:00 по местному времени (23:00 мск).

25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец выразила уверенность, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны в сравнении со всеми предыдущими. Экс-чиновница обратила внимание, что в данный момент даже в Киеве наблюдается сложная ситуация. В большинстве регионов из-за повреждения энергетической инфраструктуры днем действуют графики отключения света, при этом в некоторых случаях ограничения вводят на 12 часов.

Ранее жителям Киева рекомендовали провести зиму вне города.

