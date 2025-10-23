На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о массированной атаке на Белгородскую область

Гладков: 12 человек пострадали при массированной атаке на Белгородскую область
Telegram-канал Настоящий Гладков

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атаковали Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе массированной атаки украинских дронов пострадали 12 мирных жителей. Гладков уточнил, что шесть человек (четверо мужчин и две женщины) получили ранения во время удара вражеских беспилотников по коммерческому объекту в селе Стрелецкое Белгородского района. Их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще шесть человек, в том числе один ребенок, попали под удар при атаке БПЛА остановки. Пострадавших также доставили в больницу, отметил губернатор.

В ночь на 23 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет беспилотников ВСУ, перехватив 139 целей в разных регионах России. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА.

Ранее дрон ВСУ уничтожил автомобиль с россиянином внутри в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
