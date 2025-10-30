На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили 24 украинских дрона над регионами России

МО: силы ПВО с 15:00 до 20:00 мск сбили 24 дрона ВСУ над регионами России
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Перехват воздушных целей осуществлялся с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Над Белгородской областью уничтожено 14 дронов, над Брянской — пять, над Калужской — два, по одному над Крымом, Тульской и Курской областями.

В период с 11:00 до 15:00 российские системы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ. 11 дронов сбили над Брянской областью, 10 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Помимо этого, силы ПВО уничтожили четыре над Крымом, три — над Курской областью и по одному БПЛА над Калужской областью и Черным морем.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в течение ночи над регионами страны сбили 170 украинских дронов. Больше всего целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области уничтожили 21 беспилотник, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10.

Ранее в Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами