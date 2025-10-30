Силы ПВО сбили 24 украинских дрона над регионами России

МО: силы ПВО с 15:00 до 20:00 мск сбили 24 дрона ВСУ над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении регионов РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Перехват воздушных целей осуществлялся с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Над Белгородской областью уничтожено 14 дронов, над Брянской — пять, над Калужской — два, по одному над Крымом, Тульской и Курской областями.

В период с 11:00 до 15:00 российские системы ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ. 11 дронов сбили над Брянской областью, 10 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Помимо этого, силы ПВО уничтожили четыре над Крымом, три — над Курской областью и по одному БПЛА над Калужской областью и Черным морем.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в течение ночи над регионами страны сбили 170 украинских дронов. Больше всего целей — 48 — перехватили в Брянской области. В Воронежской области уничтожили 21 беспилотник, в Нижегородской области — 16, в Калужской области — 15, в Ростовской области — 14, в Курской области — 10.

Ранее в Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт.