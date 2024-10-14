Российский боец заявил, что солдаты ВСУ стреляют в спину сдающимся в плен

Украинское командование отдает приказ стрелять по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ, рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь». Бойца цитирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По словам «Тополя», такая обстановка сложилась в результате боев в Островском в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал, что часть солдат ВСУ сдались в плен в то время, как боевики нацбатальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» покинули позиции.

После этого подразделения ВС РФ пленили еще несколько украинских военных, которых, как выяснилось, недавно мобилизовали.

«Пока пытаемся эвакуировать, потому что их же командование не дает нам их вытащить оттуда, потому что они стреляют в них в спину. Они стреляют по своим», — рассказал «Тополь».

Он добавил, что среди воюющих на стороне ВСУ много наемников из недружественных России стран.

До этого один из пленных украинских солдат рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев на руке и возможности стрелять из стрелкового оружия. Он призвал соотечественников не ходить в территориальные центры комплектования (украинский аналог военкоматов), а тех, кто уже служит в зоне спецоперации, — бежать домой.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что пленные украинцы хотят получить гражданство РФ.