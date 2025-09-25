Украинское командование пугало бойцов рассказами о пытках в российском плену

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали ТАСС, что командование пугало их рассказами «о пытках в российском плену».

По информации агентства, в плен российским военным сдались трое украинских солдат: ефрейтор Алексей Куртанич, рядовые Виктор Кучужанский и Федор Онтун.

Они рассказали о насильственной мобилизации в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Перед отправкой в бой командиры пугали их пытками в российском плену.

«Командиры говорили ни в коем случае не сдаваться в плен, потому что там издеваются... А когда я сдался в плен, то понял, что это все не так», — поделился один из них.

25 сентября штурмовик российских войск с позывным «Кама» рассказал, что украинский военнопленный усомнился в способности ВСУ победить Россию.

Мужчина принимал участие в боях за населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. По словам военного Вооруженных сил РФ, ему довелось беседовать с одним из пленных украинских солдат. Тот сообщил, что бойцы ВСУ не хотят участвовать в конфликте, но их заставляют.

Ранее российский солдат вступил в рукопашную схватку с пятью бойцами ВСУ в Днепропетровской области.