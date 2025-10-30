На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: Красногорское в Запорожской области перешло под контроль ВС РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Красногорское, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, подразделения этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одной бригады территориальной обороны. Ударам подверглись позиции украинских солдат у населенных пунктов Сладкое, Успеновка, Веселое, Новое в Запорожской области и Нечаевка, Даниловка в Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей», — отмечается в заявлении.

Кроме того, военные Вооруженных сил РФ уничтожили одну 122-миллиметровную гаубицу Д-30 и одну 155-миллиметровную гаубицу M777. Последняя была произведена в США.

27 октября российское министерство обороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» вынудили ВСУ покинуть три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях. Под контроль ВС РФ перешли Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, Егоровка в Днепропетровской области.

Ранее российские бойцы зачистили крупный район на правом берегу реки Янчур в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
