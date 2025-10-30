Российские военные поразили особняк с офицерами ВСУ в ДНР

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по особняку с офицерами ВСУ в Краматорске

Российские военнослужащие нанесли удар по особняку на территории Донецкой народной республики (ДНР), в котором находились офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, здание расположено в Краматорске. Удар был нанесен рано утром, в тот момент в доме находились военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Возле дома стояли пару десятков очень крутых машин. Прилет нарушил идиллию. СБУ мечется, скорые кого-то вывозят, раскопки продолжаются», — написал Лебедев.

30 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 российских беспилотников. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, также российские военнослужащие могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Он уточнил, что если эта информация соответствует действительности, то целями могли стать подземные производства дронов и другие военные производства «глубоко под землей».

Ранее Воздушно-космические силы РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области.