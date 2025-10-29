ВС России ударили по украинским позициям в Харьковской области

Воздушно-космические силы России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по позициям 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Вражеские позиции располагались в районе Лесной Стенке Харьковской области.

Удар по пункту временной дисклокации в населенном пункте Лесная Стенка в Харьковской области наносился двумя авиабомбами ФАБ-500. Все цели были уничтожены.

До этого ВС РФ нанесли удары по спецназу ВСУ, обученному в Великобритании.

27 октября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружений и техники ВСУ железнодорожным транспортом в районы боевых действий в Донбассе. Также ударам подверглись военный аэродром на Украине, места запуска беспилотников дальнего действия и пункты временного размещения формирований ВСУ в 150 районах.

Ранее ВС РФ ударили по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов ВСУ в ДНР.