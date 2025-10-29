В Кремле назвали «Посейдон» новым шагом с точки зрения безопасности России

Подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергетической установкой, является абсолютно новым шагом с точки зрения обеспечения безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это абсолютно новые технологии, это новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны. А также перспективные, это абсолютно новые прорывные технологии, которые могут получить использование уже в экономике, для мирных целей. И в этом, собственно, такой двойной эффект этих успешных испытаний», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин лично за ними не наблюдал, но главе государства доложили о результатах.

29 октября российский лидер сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

