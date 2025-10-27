На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России поразили инфраструктуру для доставки вооружения ВСУ в Донбассе

Минобороны сообщило о поражении аэродрома ВСУ и объектов для перевозок оружия
Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружений и техники железнодорожным транспортом в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство уточнило, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

По данным Минобороны, российские силы атаковали военный аэродром, места запуска беспилотников дальнего действия и пункты временного размещения украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Средства противовоздушной обороны России за сутки также сбили две управляемые авиационные бомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства ВСУ. Кроме того, были уничтожены 350 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село Проминь в ДНР.

