Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по обученному в Великобритании спецназу ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по спецназу Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученному в Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он рассказал, что прилеты зафиксировали в Миргородском районе Полтавской области.

«[Удары наносились] по военной инфраструктуре, били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — отметил Лебедев.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили места дислокации личного состава и бронетехники украинских войск в Сумской области. Позиции ВСУ находились у административного центра региона и Конотопа.

27 октября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружений и техники ВСУ железнодорожным транспортом в районы боевых действий в Донбассе. Также ударам подверглись военный аэродром на Украине, места запуска беспилотников дальнего действия и пункты временного размещения формирований ВСУ в 150 районах.

Ранее в Киеве сняли на видео обрушение здания радиозавода, подвергшегося удару со стороны ВС РФ.