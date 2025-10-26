На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ударили по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов ВСУ в ДНР

«РВ»: российские войска нанесли удары по ветрогенераторам у Краматорска
close
Richard Dorn/Global Look Press

Вооруженные силы РФ нанесли удары по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов украинских войск в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промышленные ветрогенераторы для питания радиолокационного оборудования. Кроме того, они применяются для маскировки соответствующих систем.

«Горит уже третий ветрогенератор», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что повреждение ветрогенераторов привело к нарушению радиолокационного покрытия на участке Краматорск — Славянск. Речь идет только о тех территориях, которые находятся под контролем ВСУ.

25 октября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаки на гражданские объекты на российской территории нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры на Украине. При выполнении боевых задач бойцы ВС РФ применяли высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и ударные дроны.

Ранее в подполье заявили, что ВС РФ нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами