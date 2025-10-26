Вооруженные силы РФ нанесли удары по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов украинских войск в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промышленные ветрогенераторы для питания радиолокационного оборудования. Кроме того, они применяются для маскировки соответствующих систем.

«Горит уже третий ветрогенератор», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что повреждение ветрогенераторов привело к нарушению радиолокационного покрытия на участке Краматорск — Славянск. Речь идет только о тех территориях, которые находятся под контролем ВСУ.

25 октября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаки на гражданские объекты на российской территории нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры на Украине. При выполнении боевых задач бойцы ВС РФ применяли высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и ударные дроны.

Ранее в подполье заявили, что ВС РФ нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины.