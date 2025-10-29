Путин заявил, что «Посейдон» невозможно перехватить

Способов перехвата подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует», — подчеркнул глава государства.

29 октября Путин сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и подчеркнул, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

Ранее Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник».