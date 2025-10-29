На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ показали видео с российским флагом на стеле в Красноармейске

Дрон видеокадры с российским флагом, установленным на стеле в Красноармейске
Флаг Российской Федерации появился на стеле в северо-западной части Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На записи видно, как триколор развевается на стеле с украинским названием города, военнослужащих в кадре не видно.

Официальной информации об освобождении города российскими войсками на момент публикации не поступало.

29 октября украинский аналитический портал DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины за сутки продвинулись на 4,5 квадратных километра возле Красноармейска и Мирнограда.

Вскоре после этого военный блогер Юрий Подоляка призвал украинских солдат, оказавшихся в этих районах, сложить оружие. По мнению блогера, ситуация на данном участке фронта достигла предельной точки. Все более очевидной становится угроза полного окружения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска и Мирнограда, подчеркнул Подоляка.

В связи с этим он пришел к выводу, что наиболее разумным шагом для военных ВСУ станет прекращение огня и добровольная сдача в плен. Блогер отметил, что в таком случае у украинских солдат останется шанс вернуться к своим семьям после завершения конфликта.

Ранее экс-разведчик США раскрыл, чем обернется для ВСУ переход Красноармейска под контроль ВС РФ.

СВО: последние новости
