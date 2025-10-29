На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о существенном продвижении ВС России в ДНР

DeepState: ВС РФ продвинулись у Покровска и Мирнограда на 4,5 кв. км за сутки
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле Покровска (российское название — Красноармейск) и Мирнограда в Донецкой народной республике (ДНР) на 4,5 квадратных километров за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического проекта DeepState.

Уточняется, что российским войскам удалось продвинуться в городских кварталах Покровска, возле села Красный Лиман соседней Мирноградской громады, а также возле села Приволье Синельниковского района Днепропетровской области.

21 октября в DeepState признали успех армии России в Купянске в Харьковской области. По данным украинских аналитиков, ВС РФ накопили достаточно войск в населенном пункте и продвигаются в южном направлении. В DeepState считают, что ближайшие недели станут решающими для Купянска. ВС РФ могут накопить критическую массу пехоты, либо Вооруженные силы Украины (ВСУ) найдут резервы для стабилизации ситуации, говорится в сообщении.

27 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ в ближайшее время могут потерять город Волчанск, что создаст украинской армии «очень большие проблемы» под Харьковом. По его мнению, попытка удержать «все и везде для ВСУ» в конечном итоге кончилась плохо.

Ранее в Сумской области почти полностью ликвидировали роту 47-й бригады ВСУ.

СВО: последние новости
