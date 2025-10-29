Украинским солдатам у Красноармейска и Мирнограда рекомендовали сдаться в плен

Военный блогер Юрий Подоляка призвал украинских солдат, оказавшихся в районах Красноармейска (Покровска) и Мирнограда в Донецкой народной республике (ДНР), сложить оружие. Об этом пишет mk.ru.

По мнению блогера, ситуация на данном участке фронта достигла предельной точки. Все более очевидной становится угроза полного окружения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска и Мирнограда, подчеркнул Подоляка.

В связи с этим он пришел к выводу, что дальнейшее сопротивление украинских войск приведет лишь к еще большим потерям в рядах ВСУ. Блогер отметил, что попытки вырваться из окружения в большинстве случаев заканчиваются уничтожением. По этой причине наиболее разумным шагом для военных ВСУ станет прекращение огня и добровольная сдача в плен. Как сказал Подоляка, в таком случае у украинских солдат останется шанс вернуться к своим семьям после завершения конфликта.

29 октября украинский аналитический портал DeepState сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины за сутки продвинулись на 4,5 квадратных километра возле Красноармейска и Мирнограда в ДНР.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер раскрыл, чем обернется для ВСУ переход Красноармейска под контроль ВС РФ.