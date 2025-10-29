Вооруженные силы России вскоре возьмут под контроль город Красноармейск, в то время как ВСУ придется отступать в Краматорск. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен», — сказал Риттер.

Эксперт предположил, что ВС РФ оставят «лазейку для отступления», а затем будут идти вперед с двух сторон, и далее возьмут Краматорск. Таким образом ВСУ «отступят из Донецкой области», считает аналитик.

Накануне газета Financial Times писала, что Вооруженные силы России усиливают свое наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Красноармейске значительно ухудшилась. В материале отмечается, что Россия усилила наступление на фоне зашедших в тупик мирных инициатив президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, ВС РФ постепенно продвигаются на нескольких участках фронта, достигнув Лимана и Константиновки.

Ранее разведка США не увидела готовности России к компромиссам по Украине.