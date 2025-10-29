Минобороны сообщило о перехвате сотни украинских беспилотников за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников, которые были замечены над несколькими российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Наибольшее количество аппаратов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть дронов следовала в направлении Москвы.

Также система ПВО зафиксировала и уничтожила шесть беспилотников над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем. По одному аппарату перехватили над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины достигают своих целей в РФ. По его словам, все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

