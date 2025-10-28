На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти

LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Эстонские военные сбили беспилотник над юго-восточной частью страны, но не смогли его найти. Об этом заявил пресс-секретарь Главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн, сообщает ERR.

«Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось», — сообщает телекомпания.

В октябре руководитель отдела оборонной готовности Герт Каю сообщал, что военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства неизвестным беспилотником на юго-востоке страны.

Он рассказал, что неизвестный дрон находился в воздушном пространстве страны около 18 минут. Беспилотник на несколько километров залетел за границу, а затем продолжил движение в приграничной зоне.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов.

Ранее неизвестный БПЛА заметили над базой НАТО в Германии.

Атаки БПЛА на Россию
