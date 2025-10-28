Системы ПВО сбили три дрона на подлете к Москве

Собянин: системы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона, целью которых была российская столица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 ПВО перехватила 15 дронов над Курской (2), Тульской (2), Калужской (1), Орловской (3) и Брянской (7) областями.

В последние дни воздушное пространство над Московским регионом подвергается массированным атакам беспилотников. Так, в ночь на 27 октября российские средства ПВО перехватили 193 дрона, из которых 40 были сбиты в столичном регионе. Из-за угрозы временно приостанавливались полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти.