На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО сбили три дрона на подлете к Москве

Собянин: системы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
true
true
true
close
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона, целью которых была российская столица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 ПВО перехватила 15 дронов над Курской (2), Тульской (2), Калужской (1), Орловской (3) и Брянской (7) областями.

В последние дни воздушное пространство над Московским регионом подвергается массированным атакам беспилотников. Так, в ночь на 27 октября российские средства ПВО перехватили 193 дрона, из которых 40 были сбиты в столичном регионе. Из-за угрозы временно приостанавливались полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами